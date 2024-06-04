2. El Mercedes, Audi ve BMW, Bentley, Porsche 386 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor! TMSF piyasanın yarı fiyatına ihaleleri çıkmaya başladı

Yatırımcılar ve Otomobil Severler Ne Diyor?

TMSF'nin bu hamlesi, hem yatırımcıların hem de otomobil severlerin ilgisini çekti. Özellikle lüks otomobillerde uygun fiyat arayışında olanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Önceki ihalelerde muhammen bedellerin çok altında teklifler gelmiş olması, bu sefer daha fazla ilgiyle karşılanmasına yol açabilir.