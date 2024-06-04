2. El Mercedes, Audi ve BMW, Bentley, Porsche 386 bin TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor! TMSF piyasanın yarı fiyatına ihaleleri çıkmaya başladı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), tasfiye sürecinde olan 6 tasarruf finansman şirketine ait Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi lüks araçları açık ihale ile satışa sunuyor. 386 bin TL’lik fiyatları ile dikkatleri üzerine toplamayı başaran lüks marka araçlar satışı yapılmaya devam ediyor. İşte ilanlar…
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir dizi tasfiye sürecindeki tasarruf finansman şirketine ait lüks otomobilleri açık ihale ile satışa çıkarıyor. İhale kapsamında Bentley, Porsche, Mercedes, Audi ve BMW gibi premium markaların araçları yer alacak. Bu gelişme, lüks otomobil piyasasında büyük bir hareketlilik yarattı.
İhale Detayları ve Katılım Koşulları
TMSF tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek olan ihale, İstanbul'daki genel merkezde yapılacak. İhaleye katılım için gerekli şartnameler ve katılım koşulları, fonun resmi web sitesinde yer alıyor. Potansiyel alıcılar, ihaleye dair tüm teknik bilgileri ve araçların detaylı incelemelerini bu platform üzerinden edinebilecek.
Yatırımcılar ve Otomobil Severler Ne Diyor?
TMSF'nin bu hamlesi, hem yatırımcıların hem de otomobil severlerin ilgisini çekti. Özellikle lüks otomobillerde uygun fiyat arayışında olanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Önceki ihalelerde muhammen bedellerin çok altında teklifler gelmiş olması, bu sefer daha fazla ilgiyle karşılanmasına yol açabilir.
Ticaret Bakanlığı'nın İkinci El Otomobil İlanları
Bu ihalelerin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ikinci el otomobil satışları da büyük ilgi görüyor. Özellikle ekonomik fiyatlarla sunulan lüks otomobiller, tüketiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanıyor. İşte bazı popüler ilanlar ve fiyatları:
BMW 530D, fiyat: 541.500 TL
2006 model Mercedes-Benz E-Class, fiyat: 525.000 TL
2001 model Mercedes-Benz C-Class, fiyat: 386.000 TL
Bu ilanlar, özellikle kaliteli ve uygun fiyatlı araç arayışında olan tüketiciler için cazip seçenekler sunuyor.
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