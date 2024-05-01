Renault mayıs ayı fiyatları ile müşterilerinin karşısına çıktı! İşte 2024 model Renault Clio, Taliant, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyatları.

Renault herkesin merakla beklediği mayıs ayı fiyat listesini açıkladı. Dolar kurunun sakinleşmesi ile birlikte yeni ayda 2024 model sıfır araç fiyatlarında değişikliğe gitmeyen Fransız otomobil üreticisi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar aynı fiyattan satışlarına devam edeceğini açıkladı. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos mayıs ayı fiyat Listesi….

RENAULT 2024 MODEL MAYIS AYI SIFIR ARAÇ FİYATLARI!