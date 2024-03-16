Chery’nin Yeni Fiyat Listesi: Mart ayı 20 Bin TL Zamlı!

Chery, mart ayı için güncel fiyat listesini duyurdu ve 2024 model sıfır araç modellerini satışa sunmaya başladı. Çinli otomobil üreticisi, rekabetçi fiyatlarıyla piyasada güçlü bir konumda yer alıyor. Firmanın uygun fiyat politikası, otomobil tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor. Yeni fiyat listesinden 2024 model sıfır araç modellerine bazı paketler ile kısıtlı kalmak koşulu ile 20 bin TL zam uyguladı. İşte 2024 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin güncel fiyat listesi

CHERY 2024 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN MART AYI FİYAT LİSTESİ