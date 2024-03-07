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Tamircilere Kabus Olan 5 Dayanıklı Otomobil! Mercedes, BMW ve Volvo'yu Geride Bıraktı! Alanları yolda bırakmıyor

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Tamircilere Kabus Olan 5 Dayanıklı Otomobil! Mercedes, BMW ve Volvo’yu Geride Bıraktı! Alanları yolda bırakmıyor

En az arıza yapan araç markaları belli oldu. Yeni araç satın alırken en önemli kriterler arasında yer alan araç dayanıklılığı ve kalitesi Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketi tarafından araştırıldı. İşte araştırmaya göre dünyanın en az arızalanan araç markaları….

Araç satın alanların en dikkat ettiği kriterlerinin başında uygun fiyat ve düşük yakıt performansı geliyor. Lakin bu kriterler haricinde bir temel başlık daha var ki araç ekonomisine aracı satın aldıktan sonra yansıyor. Bu kriter aracın malzeme kalitesini ve dayanıklılığını gözler önüne seriyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden CarMD araştırma şirketi herkesin merak ettiği o araştırmayı yaptı ve sonuçları listeledi. Araştırma neticesinde en az arıza yapan araç markaları ortaya çıktı. İşte liste…

EN AZ ARIZA YAPAN ARAÇ MARKALARI BELLİ OLDU!

1) Mazda

2) Toyota

3) Acura

4) Hyundai

5) Honda

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