04 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Toyota’dan 199 bin TL’lik Mart indirimi! 2024 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları…

Toyota’dan 199 bin TL’lik Mart indirimi! 2024 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
ABONE OL
Toyota’dan 199 bin TL’lik Mart indirimi! 2024 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları…

Toyota 2024 model sıfır araçları için Mart ayı fiyat listesini duyurdu. Yeni aya kampanya ile başlayan firma, en beğenilen modeli Corolla için 83 bin TL’ye varan, en beğenilen SUV modeli C-HR Hybrid için 199 bin TL’ye varan indirim uyguladı. İşte yeni fiyatlar…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA