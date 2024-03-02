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Haberler Otomobil Haberleri Renault yeni ayı 60 bin TL zam ile açtı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

Renault yeni ayı 60 bin TL zam ile açtı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Renault yeni ayı 60 bin TL zam ile açtı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

Renault yeni aya zamla girdi! Mart ayı için 2024 model sıfır araç modellerinin fiyat listesini yayınlayan firma tüm modellerine zam uyguladı. En sevilen modellerinden biri olan Clio için ise 60 bin TL’ye varan fiyat artışı uyguladı. İşte güncel araç fiyatları…

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