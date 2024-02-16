Otorapor-Elektrik araca teşvikte sona mı gelindi?

ÖDENEK VE YATIRIMDA YENİ PLANLAMALAR

Alman hükümetinin 2030 yılına kadar yollarda en az 15 milyon elektrikli araç hedefi bulunuyor. Ancak, teşvik programının sonlandırılması bu hedefin ulaşılabilirliğini sorgulatıyor. Fransa, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra İspanya ekonomisinde sıkıntılar yatırım kararlarını da etkiliyor.

Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları hükümetlerin elektrikli araç yatırım planlamalarında ötelemelere neden oluyor. Uzakdoğu ülkeleri de yatırım önceliklerini pil teknolojisine verirken batarya çalışmalarına dair eski yüksek ödeneklerden yoksun durumdalar.