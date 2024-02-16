Otorapor-Elektrik araca teşvikte sona mı gelindi?
Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyada elektrikli araçların piyasadaki paylarını ve trafikteki ağırlıklarını artırmaları yönünde uygulamalara imza atılırken bu konuda son dönemde temkinli bir duruşa da kapı aralandı. Almanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'nın yan ısıra elektrikli araç teknolojisinin gelişimine hız vermek isteyen ülkeler AR-GE çalışmalarına hız verirken Uzak Doğu ülkeleri de markalarıyla farklı coğrafyalarda boy göstermeyi sürdürüyorlar.
TEŞVİK SÜRECİ BİTİYOR MU?
Almanya'da elektrikli araçlara geçiş ve karbon emisyonunun sıfırlanmasına yönelik planlamalar sürdürülebilirlik noktasında hız kazanırken ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum bu çalışmalarda da geri vitese neden oldu. Son yedi yıllık süreçte otomotiv endüstrisinde elektrikli araç ve yeşil enerjiye geçiş konularında bütçede önemli paylar ayrılırken bütçe krizi bu fonlamalara fran yaptırdı. Bu karar elektrikli araç satışlarını ve üreticilerin rekabet gücünü de etkileyebilecek nitelikte.
ÖDENEK VE YATIRIMDA YENİ PLANLAMALAR
Alman hükümetinin 2030 yılına kadar yollarda en az 15 milyon elektrikli araç hedefi bulunuyor. Ancak, teşvik programının sonlandırılması bu hedefin ulaşılabilirliğini sorgulatıyor. Fransa, İngiltere ve İtalya'nın yanı sıra İspanya ekonomisinde sıkıntılar yatırım kararlarını da etkiliyor.
Yüksek enflasyon ve sıkı para politikaları hükümetlerin elektrikli araç yatırım planlamalarında ötelemelere neden oluyor. Uzakdoğu ülkeleri de yatırım önceliklerini pil teknolojisine verirken batarya çalışmalarına dair eski yüksek ödeneklerden yoksun durumdalar.
TÜRKİYE'DEKİ TEŞVİK SÜRECİ
Avrupa ülkelerinde elektrikli araç fabrikasyon sürecinde ve satış sonrası inovatif çalışmalarda teşvikler devreye girerken Türkiye de aynı doğrultuda teşvik planlaması yapmıştı. Elektrikli araçlara yönelik vergi düzenlemeleri ile birlikte yatırım kararı alan girişimcilere altyapı bağlamında teşvik verilmesi ve araçlardan alınan ÖTV'lerde uygulanan düzenlemeler teşvik açısından talebi canlandıran uygulamalar arasında. Ancak bu durum Avrupa özelinde değişiyor.
Ülke yönetimleri 2030-2035'li yıllara doğru elektrifikasyon sürecini tamamlamaya çalışırken maddi zorluklarla teşvik kısıntılarına gittiler. Bu durum tüketicilerin kafasında "Elektrikli araçlara teşvikler bitiyor mu?" sorusunu canlandırdı.
Yatırım kararlarını etkiler mi?Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri ise bu konuda şunların altını çizdiler:
"Elektrikli araç pazarı gerek ülkemizde gerekse Avrupa özelinde tüm dünyada otomotiv pazarında kendi payını artıracak görünüyor. Ama şu bir gerçek ki eski teşvikler beklenmemeli. Keza hükümetler ekonomik gerekçelerle yatırım planlamalarını daha tasarruflu ilerletme noktasında hareket ederken bazı kısıntılara başvurmak durumunda kalıyorlar. Türkiye özelinde ise kesintiden ziyade vergi yönlü desteklemeler alım-satım sürecinde devam edecek görünüyor"
Türkiye Genelinde 300'den fazla bayisi olan Otorapor Oto Ekspertiz tarafından hazırlanmıştır
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