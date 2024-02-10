2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!

Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç modellerini satışa sunun Hyundai 2024 Model sıfır araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Şubat ayı itibari ile birçok modelinde 2023 modelleri geride bırakan firma 2024 model araçlarla birlikte araçlarına 30 bin TL ve üzerinden zam uyguladı. İşte Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin 2024 Ocak ayı liste fiyatları…

HYUNDAİ 2024 ŞUBAT SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYAT LİSTESİ