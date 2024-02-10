2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!
Hyundai şubat ayı 2024 model sıfır araç modellerinin zamlı liste fiyatını açıkladı. Geçtiğimiz aya kıyasla araçlarında en az 30 bin TL’lik bir fiyat artışına giden firma 2023 model araç satışını da hızla geride bırakıyor. İşte Hyundai’nin 2024 Şubat ayı güncel fiyat listesi….
Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç modellerini satışa sunun Hyundai 2024 Model sıfır araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Şubat ayı itibari ile birçok modelinde 2023 modelleri geride bırakan firma 2024 model araçlarla birlikte araçlarına 30 bin TL ve üzerinden zam uyguladı. İşte Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin 2024 Ocak ayı liste fiyatları…
HYUNDAİ 2024 ŞUBAT SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYAT LİSTESİ
2024 Model i10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 780.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 830.000 TL
1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 850.000 TL
1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 910.000 TL
2024 Model i20
1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 865.000 TL
1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 935.000 TL
1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 990.000 TL
1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.070.000 TL
1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 990.000 TL
1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.040.000 TL
1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.125.000 TL
2023 Model Elentra
1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.390.000 TL
1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.675.000 TL
2024 Model i20N
1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.455.000 TL
2024 Model Bayon
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL
1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL
1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL
1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL
1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.140.000 TL
2023 Model Kona
1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT: 1.765.000 TL
1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.797.000 TL
1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.781.000 TL
2023 Model TUCSON
1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.730.000 TL
1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT : 2.003.875 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.700.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.870.000 TL
1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT : 2.015.000 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.266.076 TL
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik: 2.285.074 TL
2023 Model Santa FE Hibrit
1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.960.000 TL
2023 Model IONIQ 5
125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.915.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.990.000 TL
2023 Model IONIQ 6
111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.860.000 TL
239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.980.000 TL
2023 Model SATARIA
2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.455.000 TL
2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.590.000 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden yeni tahmin haritası! İl il uyarı geldi: Kuvvetli yağışlar geri geliyor | 10-14 Şubat 2024
- Yeşilçam’ın gözde filminde pes artık dedirten hata! Kemal Sunal’ın yaptığı 40 yıl sonra ortaya çıktı
- Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız
- Futbolda mavi kart nedir, uygulanmaya ne zaman başlayacak? IFAB duyurdu! Mavi Kart cezası Süper Lig'de olacak mı?
- SGK'dan tek belge yetiyor! 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-46-47 yaşında emeklilik bileti! En az 10.000 TL maaş! 4B Bağkur 1261 gün prim...
- Af yasası çıkacak mı, son durum nedir? 8. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'e ne zaman gelecek? İnfaz düzenlemesi 2024
- Maaşı 20.000 TL altı olan tüm emeklilere piyango vurdu! C.tesi ve P.tesi 10.00’da IBAN'dan 14.150 TL ödeme
- Mehmet Ali Erbil çocuklarıyla paylaştı! Torunu ilgi odağı oldu! "Ne kadar büyümüş" Yasmin Erbil detayı dikkat çekti...
- Çeyrek, tam, cumhuriyet altını alanlar yandı! Darphane detayını öğrenen uzak duruyor! Rekor seviyelere az kala...
- Ara transfer dönemi bitiş tarihi 2024 | Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta sona erecek?
- Cuma Hutbesi tam metin | 9 Şubat 2024 bu haftaki Cuma Hutbesi konusu nedir?
- Cristiano Ronaldo'nun servetine bakın! 168 Ferrari, 1 ülke, 50 ada... O paraya aldıklarına inanamayacaksınız!