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2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 10.02.2024 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
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2024’de de en ucuz sıfır araç modelini satıyor! Hyundai 2024 model araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı!

Hyundai şubat ayı 2024 model sıfır araç modellerinin zamlı liste fiyatını açıkladı. Geçtiğimiz aya kıyasla araçlarında en az 30 bin TL’lik bir fiyat artışına giden firma 2023 model araç satışını da hızla geride bırakıyor. İşte Hyundai’nin 2024 Şubat ayı güncel fiyat listesi….

Türkiye'nin en uygun fiyatlı araç modellerini satışa sunun Hyundai 2024 Model sıfır araç modellerinin şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Şubat ayı itibari ile birçok modelinde 2023 modelleri geride bırakan firma 2024 model araçlarla birlikte araçlarına 30 bin TL ve üzerinden zam uyguladı. İşte Hyundai i10, i20, Elentra, Bayon, Kona, TUSCON, Santa FE, IONIQ 5, IONIQ 6, SATARIA modellerinin 2024 Ocak ayı liste fiyatları…

HYUNDAİ 2024 ŞUBAT SIFIR ARAÇ MODELLERİ FİYAT LİSTESİ

2024 Model i10

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 780.000 TL

1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 830.000 TL

1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 850.000 TL

1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 910.000 TL

2024 Model i20

1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 865.000 TL

1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 935.000 TL

1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 990.000 TL

1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.070.000 TL

1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 990.000 TL

1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.040.000 TL

1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.125.000 TL

2023 Model Elentra

1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.390.000 TL

1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.675.000 TL

2024 Model i20N

1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.455.000 TL

2024 Model Bayon

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL

1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL

1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL

1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.140.000 TL

2023 Model Kona

1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT: 1.765.000 TL

1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.797.000 TL

1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.781.000 TL

2023 Model TUCSON

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT: 1.730.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT : 2.003.875 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT: 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT: 1.870.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT : 2.015.000 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik: 2.266.076 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik: 2.285.074 TL

2023 Model Santa FE Hibrit

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.960.000 TL

2023 Model IONIQ 5

125 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.915.000 TL

239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.990.000 TL

2023 Model IONIQ 6

111 kW 4x2 Progressive Elektrik Otomatik 1.860.000 TL

239 kW 4x4 Progressive Elektrik Otomatik 2.980.000 TL

2023 Model SATARIA

2.2 CRDI 177 PS Prime Dizel Otomatik 1.455.000 TL

2.2 CRDI 177 PS 4X4 Elite Dizel Otomatik 1.590.000 TL

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