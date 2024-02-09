Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

Dacia, 2024 Şubat ayı için sıfır araç modellerinin fiyat listesini açıkladı. Yeni ayın başlamasıyla birlikte tüm sıfır araç fiyatlarını güncelleyen otomobil üreticisi, en uygun fiyatlı aracı olan Sandero modeline 10 bin TL'ye varan zam uyguladı. Firma, sadece Duster modelinin 2024 versiyonuyla hayranlarının karşısına çıkarken, şubat ayında da 2023 model sıfır araç satışına devam ediyor. İşte yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ŞUBAT FİYAT LİSTESİ