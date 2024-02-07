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Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 07.02.2024
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Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

Dacia şubat ayı fiyat listesinde 10 bin TL’ye varan diyat artışına gitti. Şubat ayına geldiğimiz bu günlerde hala 2023 model sıfır araç satışı yapan firma sadece Duster’ın 2024 modeli ile meraklılarının karşına çıktı. İşte güncel Dacia sıfır araç fiyatları

Dacia sıfır araç modellerinin 2024 Şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayın girmesi ile birlikte tüm sıfır araç fiyatlarını güncelleyen otomobil üreticisi en uygun fiyatlı aracı sandero modeline 10 bin TL'ye varan zam uyguladı. Sadece Duster modelinin 2024 modeli ile hayranlarının karşısına çıkan firma şubat ayında da 2023 model sıfır araç satışına devam ediyor. İşte yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

2023 Model Sandero;

Essential Tce 90 bg CVT: 873.000 TL

2023 Model Sandero Stepway;

Essential Stepway Tce 90 bg: 857.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 891.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 902.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 952.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 992.000 TL

2024 Model Duster;

Essential TCe 90 bg 899.000 TL

Expression ECO-G 100 bg 1.053.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 1.118.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC 1.095.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4 1.190.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC 1.189.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.309.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC 1.229.000 TL

2023 Model Spring;

Extreme Electric 65 bg: 950.000 TL

2023 Model Jogger;

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.035.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.049.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.055.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.119.000 TL

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