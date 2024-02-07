Dacia şubat ayı fiyatlarını açıkladı! 2024 Model Duster ne kadar oldu? İşte Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger fiyat listesi…

Dacia sıfır araç modellerinin 2024 Şubat ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayın girmesi ile birlikte tüm sıfır araç fiyatlarını güncelleyen otomobil üreticisi en uygun fiyatlı aracı sandero modeline 10 bin TL'ye varan zam uyguladı. Sadece Duster modelinin 2024 modeli ile hayranlarının karşısına çıkan firma şubat ayında da 2023 model sıfır araç satışına devam ediyor. İşte yeni Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger aralık ayı fiyat listesi….

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ŞUBAT FİYAT LİSTESİ