2024 Model Sıfır Chery fiyatları belli oldu! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 şubat ayı güncel fiyat listesi

Chery Şubat ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Yeni yılla birlikte 2024 model sıfır araç modellerini de satışa sunmaya başlayan Çinli otomobil üreticisi hala ülkemizde fiyatları ile piyasayı altı üst etmeye devam ediyor. İşte 2024 ve 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi….

CHERY 2024 VE 2023 SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ŞUBAT AYI FİYAT LİSTESİ