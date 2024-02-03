Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi

Renault, 2024 model sıfır araç fiyatlarını resmen açıkladı ve şubat ayı fiyat listesini yayınladı. Yeni fiyat listesiyle birlikte, Renault'un en çok sevilen araç modellerinden biri olan Clio'nun Techno Esprit Alpine 1.0 TCe X-Tronic 90hp paketine 34 bin TL'ye varan bir zam yapıldı. Ayrıca, diğer modellerde de 34 bin TL'ye varan zam uygulandı. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi….

RENAULT ŞUBAT AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ