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Toyota’dan Şubat ayına özel 250 bin TL’ye varan indirim! 2024 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları….

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.02.2024
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Toyota’dan Şubat ayına özel 250 bin TL’ye varan indirim! 2024 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları….

Japon otomotiv devi Toyota 2024 model sıfır araç modelleri için Şubat ayında indirim kampanyası düzenledi. Özelikle 2024 Model Toyota C-HR Hybrid modelinin 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT paketinde tam 250 bin TL’lik indirim uyguladı. İşte Toyota 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi….

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