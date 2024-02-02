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Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 02.02.2024 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
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Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi

Renault Şubat ayı sıfır araç fiyat listesini açıkladı. 29 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak yeni listede otomotiv devi en çok sevilen modeli Clio’a 34 bin TL’ye varan bir zam uyguladı. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…..

Renault 2024 model sıfır araç fiyatlarının şubat ayı fiyat listesini resmen açıkladı. Yeni fiyat listesi ile birlikte Renault en çok sevilen araç modellerinden biri olan Clio'nun techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp paketine 34 bin TL ve diğer modellere 34 bin TL'ye varan zam uygulandı. Otomotiv devinin yeni açıkladığı sıfır araç fiyat listesi 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi….

RENAULT ŞUBAT AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ

2024 Model Renault Clio;

equilibre 1.0 SCe 65 hp: 870.000 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 991.900 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 1.017.900 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.135.900 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.384.900 TL

2023 model Renault Taliant;

Joy 1.0 Sce 65 bg: 900.900 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 989.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 1.080.900 TL

2023 model ZOE E-TECH;

Intense R135: 1.352.900 TL

2023 Model Captur;

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.415.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.472.900 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.615.000 TL

2024 Model MEGANE E-TECH;

Techno EV60 220 hp: 1.685.000 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.625.000 TL

2024 Model Megane Sedane;

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.088.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.190.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.215.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.302.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.490.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.385.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.575.000 TL

2023 Model Austral;

techno mild hybrid 160 hp auto: 1.699.000 TL

techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.756.000 TL

techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.987.000 TL

2023 Model Renault Koleos;

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 2.033.000 TL

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