Renault Şubat ayı sıfır zamlı araç fiyatları açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos Şubat ayı fiyat listesi

Renault 2024 model sıfır araç fiyatlarının şubat ayı fiyat listesini resmen açıkladı. Yeni fiyat listesi ile birlikte Renault en çok sevilen araç modellerinden biri olan Clio'nun techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp paketine 34 bin TL ve diğer modellere 34 bin TL'ye varan zam uygulandı. Otomotiv devinin yeni açıkladığı sıfır araç fiyat listesi 29 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi….

RENAULT ŞUBAT AYI 2024 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ