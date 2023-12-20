328 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ! Tüm markalar listeyi yeniledi! İndirim sonrası fiyatlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?

Aralık ayı ÖTV indirimli araç fiyatları için zaman daralıyor. Özellikle engelli muafiyetinden yararlanarak sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat gibi markalardan 1.004.000 TL'ye kadar satış fiyatına sahip araçlara vergisiz bir şekilde sahip olabiliyor. Her ay fiyatlarını güncelleyen otomobil firmalarının bazı modelleri sınırın üzerine çıkarken bazı modelleri de sınırın altına gerileyerek fırsat listene dahil oluyor. İşte 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak ÖTV indirimli araç modelleri ve indirimli fiyatları…

ARALIK AYI VERGİSİZ SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan