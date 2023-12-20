328 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ! Tüm markalar listeyi yeniledi! İndirim sonrası fiyatlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel modellerinin fiyatları kaça düşüyor?
2023 yılının son vergisiz sıfır araç fiyatlarının listesi açıkladı. Engelli muafiyeti ile sıfır araç sahibi olmak isteyenler için markalar aralık ayı fiyatlarına göre listeyi yeniden güncelledi. İşte ÖTV indirimli marka marka araç modellerinin tam listesi…
Aralık ayı ÖTV indirimli araç fiyatları için zaman daralıyor. Özellikle engelli muafiyetinden yararlanarak sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat gibi markalardan 1.004.000 TL'ye kadar satış fiyatına sahip araçlara vergisiz bir şekilde sahip olabiliyor. Her ay fiyatlarını güncelleyen otomobil firmalarının bazı modelleri sınırın üzerine çıkarken bazı modelleri de sınırın altına gerileyerek fırsat listene dahil oluyor. İşte 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak ÖTV indirimli araç modelleri ve indirimli fiyatları…
ARALIK AYI VERGİSİZ SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan
Easy 1.4 Fire 95 HP: 368.009 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP: 450.879 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 395.787 TL,
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 418.935 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP: 442.083 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Hatchback
Street 1.4 Fire 95 HP: 395.787 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Cross
Street 1.4 Fire 95 HP: 406.435 TL,
Urban 1.4 Fire 95 HP: 424.953 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP: 448.101 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP: 464.768 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Renault Clio
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 394.444 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 439.768.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 457.824 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Renault Taliant
Joy 1.0 Sce 65 bg: 387.916 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 435.601 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 458.287 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero
Essential Tce 90 bg CVT: 404.583 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero Stepway
Essential Stepway Tce 90 bg: 397.175 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg: 412.916 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 418.009 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 441.157 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 459.675 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Duster
Essential TCe 90 bg: 416.620 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Spring
Extreme Electric 65 bg: 439.814 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 328.703 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 351.851 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 361.111 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 388.888 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ20
- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 369.907 TL
- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 400.462 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 425.925 TL
- 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 460.648 TL
- 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 425.925 TL
- 1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 449.074 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai Bayon
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 423.611 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 439.814 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 464.814 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Opel Corsa
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Elegance Manuel: 411.574 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Citroen C3
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 381.944 TL
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 395.833 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 445.370 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Volkswagen Polo
- Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 452.314 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Skoda Fabia
- Elite 1.0 TSI 95 PS: 435.138 TL
- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 465.231 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Picanto
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 361.111 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live: 365.740 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 377.314 TL
- Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 377.314 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Rio
- Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 442.129 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Stonic
- Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 418.981 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 446.759 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 462.962 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Seat Ibıza
1.0 Evo 80 HP Style: 381.944 TL
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