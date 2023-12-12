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Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman kullanımı

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 12.12.2023
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Araç ekspertizinde teknoloji ve ekipman kullanımı

Otomobil alım satım işlemlerinde yapılan oto ekspertiz hizmetindeki teknolojik gelişmeler her geçen gün sektördeki ağırlığını hissettirmeye devam ederken, Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri uyarılarda bulundu.

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