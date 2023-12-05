Renault 2023 yılının son fiyat listesini açıkladı! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos aralık ayı fiyat listesi

Fransız otomobil üreticisi Renault herkesin merakla beklediği 2023 model sıfır araç fiyatlarının aralık ayı yeni fiyat listesini yayınladı. Geçtiğimiz ay bazı modellerine 59 bin TL'ye varan zam uygulayan otomotiv devi aralık ayı için fiyatlarında değişikliğe gitmedi. 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak fiyat listesi 2023 yılına ait son fiyatlar olacak. İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos yeni fiyat listesi…

RENAULT ARALIK AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ