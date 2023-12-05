Chery modellerine 55 bin TL zam geldi! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 aralık ayı güncel fiyat listesi

Türkiye'nin en çok araç satan araç modelleri listesine aday olan Chery, 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyat performans modelleri ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan araç geçtiğimiz iki ayda bayi fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Lakin aralık ayına gelinde bazı model ve paket fiyatlarına 55 bin TL'ye varan fiyat artışına gitti. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi…

CHERY ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi