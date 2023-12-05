Chery modellerine 55 bin TL zam geldi! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 aralık ayı güncel fiyat listesi
Chery’den Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modelleri için beklenen aralık ayı fiyat listesi geldi. Fiyatı ve kullanıcılarına sunduğu yeni nesil özelliklerle ülkemizde ön plana çıkan araç yılın son fiyat listesinde bazı model ve paketlerine 55 bin TL’ye varan zam uyguladı. İşte 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi…
Türkiye'nin en çok araç satan araç modelleri listesine aday olan Chery, 2023 model sıfır araç modellerinin aralık ayı fiyat listesini açıkladı. Fiyat performans modelleri ile Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan araç geçtiğimiz iki ayda bayi fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Lakin aralık ayına gelinde bazı model ve paket fiyatlarına 55 bin TL'ye varan fiyat artışına gitti. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin kasım ayı güncel fiyat listesi…
CHERY ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2023 Model Tiggo 8 Pro Fiyat Listesi
- Luxury: 1.490.000 TL
- Excellent: 1.590.000 TL
2023 Model Tiggo 7 Pro Fiyat Listesi
- Comfort: 1.195.100 TL
- Luxury: 1.315.000 TL
- Excellent: 1.395.000 TL
2023 Model Omada 5 Fiyat Listesi
- Comfort: 1.180.000 TL
- Luxury: 1.300.000 TL
- Excellent: 1.380.000 TL
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