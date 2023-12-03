Toyota’dan 2023 yılının son kampanyası: 200 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları….
Toyota’dan 2023 yılının son kampanyası! 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıklayan firma, tüm modellerine 200 bin TL’ye varan indirim uyguladı. İndirimler model ve paketlere göre değişiklik gösteriyor. İşte Toyota 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesi….
Toyota geçtiğimiz ay olduğu gibi aralık ayı 2023 model sıfır araç modellerinde 200 bin TL'ye varan indirim kampanyası yaptı. 2024 model araçlar bayiye girmeden önce son kampanyasını düzenleyen Japon otomotiv devi, aralık ayı donuna kadar indirimli fiyat listesi ile yoluna devam edecek. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Aralık ayı indirimli fiyat listesi.
TOYOTA ARALIK AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ
2023 Model Corolla
1.5 Vision Multidrive S: 1.002.800
1.5 Dream Multidrive S: 1.149.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.228.550
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.311.900
1.5 Passion X-Pack Multidrive S: 1.430.000
2023 Model Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT: 1.504.400
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT: 1.559.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.599.900
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.718.050
2023 Model Corolla Cross Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1.495.300
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.540.400
1.8 Hybrid Passion e-CVT: 1.650.200
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.760.800
1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT: 1.788.600
2023 Model Yaris Cross
1.5 Dream Multidrive S: 1.195.500
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.225.300
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.283.600
2023 Model Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.319.100
1.5 Hybrid Dream X-Pack e-CVT: 1.349.900
1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT: 1.405.700
1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.589.400
2023 Model C-HR Hybrid
1.8 Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 1.397.400
2023 Model Corolla Hatchback Hybrid
Hybrid Flame e-CVT: 1.310.000
Hybrid Passion X-Pack e-CVT: 1.460.000
2023 Model Yaris
1.5 Dream Multidrive S: 997.000
1.5 Dream X-Pack Multidrive S: 1.071.400
1.5 Flame Multidrive S: 1.090.450
1.5 Flame X-Pack Multidrive S: 1.139.050
2023 Model Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Dream e-CVT: 1.268.550
1.5 Hybrid Flame e-CVT: 1.332.150
1.5 Hybrid Passion e-CVT: 1.448.500
2023 Model Camry
2.5 Hybrid Passion e-CVT: 3.778.500
2023 Model RAV 4 Hybrid
2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 2.821.050
2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT: 3.104.400
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT: 3.205.650
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT (JBL): 3.260.850
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT: 3.213.250
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT (JBL): 3.268.500
2023 Model Land Cruiser Prado
2.8 D-4D 204PS Land Cruiser Prado: 7.849.800
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