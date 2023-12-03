Toyota’dan 2023 yılının son kampanyası: 200 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4 yeni fiyatları….

Toyota geçtiğimiz ay olduğu gibi aralık ayı 2023 model sıfır araç modellerinde 200 bin TL'ye varan indirim kampanyası yaptı. 2024 model araçlar bayiye girmeden önce son kampanyasını düzenleyen Japon otomotiv devi, aralık ayı donuna kadar indirimli fiyat listesi ile yoluna devam edecek. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Aralık ayı indirimli fiyat listesi.

TOYOTA ARALIK AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ