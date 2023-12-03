37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat 2023 model sıfır araç modellerinin Aralık ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en çok araç satanlar listesinde zirveyi oynayan İtalyan otomotiv devi, en popüler modeli olan Egea'nın tüm paketlerine 37 bin TL'ye varan zam uyguladı. Yeni zamla birlikte tüm liste baştan aşağı değişti. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi….

FİAT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ