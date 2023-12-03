37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….
Fiat 2023 model sıfır araç modellerinin merakla beklenen yeni fiyat listesini açıkladı. Aralık ayında yine en çok beğenilen modeli olan Egea’ya 37 bin TL’ye varan zam uygulayan firma, ay sonuna kadar yeni listeden satış yapacak. İşte Fiat’ın aralık ayı zamlı 2023 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı….
Fiat 2023 model sıfır araç modellerinin Aralık ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en çok araç satanlar listesinde zirveyi oynayan İtalyan otomotiv devi, en popüler modeli olan Egea'nın tüm paketlerine 37 bin TL'ye varan zam uyguladı. Yeni zamla birlikte tüm liste baştan aşağı değişti. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi….
FİAT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ
2023 MODEL FİAT EGEA SEDAN ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Easy 1.4 Fire 95 HP 794.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 973.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.110.900 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.242.90
Urban 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.023.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.077.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.170.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.282.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 904.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.073.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 954.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA HATCHABCK ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 877.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP 1.027.900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.1166.900 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.298.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 917.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.067.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.206.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.328.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 967.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.256.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.378.900 TL
Limited 1.4 Fire 95 HP 1.003.900 TL
Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.306.900 TL
Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.428.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.228.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.350.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.111.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.278.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.400.900 TL
2023 MODEL FİAT PANDA ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
City 1.0 70 HP Hybrid: 792.900 TL
Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid: 849.900 TL
2023 MODEL FİAT 500 ARALIK AYI ARALIK FİYAT LİSTESİ
HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid: 959.900 TL
Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid: 1.073.900 TL
2023 MODEL FİAT 500e ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
500e HB La Prima by Bocelli 42kWh: 1.347.900 TL
500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh: 1.369.900 TL
500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh: 1.428.900 TL
2023 MODEL FİAT 500X ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
500X Cross Plus 1.5 Hybrid 130 HP AT: 1.464.900 TL
500X Soft Top 1.5 Hybrid 130 HP AT: 1.514.900 TL
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