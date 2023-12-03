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Haberler Otomobil Haberleri 37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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37 BİN TL ZAM! Fiat 2023 model araçların yeni fiyatını açıkladı! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi….

Fiat 2023 model sıfır araç modellerinin merakla beklenen yeni fiyat listesini açıkladı. Aralık ayında yine en çok beğenilen modeli olan Egea’ya 37 bin TL’ye varan zam uygulayan firma, ay sonuna kadar yeni listeden satış yapacak. İşte Fiat’ın aralık ayı zamlı 2023 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı….

Fiat 2023 model sıfır araç modellerinin Aralık ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Türkiye'nin en çok araç satanlar listesinde zirveyi oynayan İtalyan otomotiv devi, en popüler modeli olan Egea'nın tüm paketlerine 37 bin TL'ye varan zam uyguladı. Yeni zamla birlikte tüm liste baştan aşağı değişti. İşte 2023 model sıfır Fiat Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X yeni fiyat listesi….

FİAT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ ARALIK AYI ZAMLI FİYAT LİSTESİ

2023 MODEL FİAT EGEA SEDAN ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Easy 1.4 Fire 95 HP 794.900 TL

Easy 1.3 M.Jet 95 HP 973.900 TL

Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.110.900 TL

Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.242.90

Urban 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.023.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.077.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.170.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.282.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 904.900 TL

Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.073.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.220.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.332.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 954.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.270.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.382.900 TL

2023 MODEL FİAT EGEA HATCHABCK ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Street 1.4 Fire 95 HP 854.900 TL

2023 MODEL FİAT EGEA CROSS ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Street 1.4 Fire 95 HP 877.900 TL

Street 1.3 M.Jet 95 HP 1.027.900 TL

Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.1166.900 TL

Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.298.900 TL

Urban 1.4 Fire 95 HP 917.900 TL

Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.067.900 TL

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.206.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.328.900 TL

Lounge 1.4 Fire 95 HP 967.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.256.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.378.900 TL

Limited 1.4 Fire 95 HP 1.003.900 TL

Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.306.900 TL

Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.428.900 TL

2023 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.228.900 TL

Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.350.900 TL

Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.111.900 TL

Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.278.900 TL

Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.400.900 TL

2023 MODEL FİAT PANDA ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

City 1.0 70 HP Hybrid: 792.900 TL

Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid: 849.900 TL

2023 MODEL FİAT 500 ARALIK AYI ARALIK FİYAT LİSTESİ

HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid: 959.900 TL

Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid: 1.073.900 TL

2023 MODEL FİAT 500e ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

500e HB La Prima by Bocelli 42kWh: 1.347.900 TL

500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh: 1.369.900 TL

500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh: 1.428.900 TL

2023 MODEL FİAT 500X ARALIK AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

500X Cross Plus 1.5 Hybrid 130 HP AT: 1.464.900 TL

500X Soft Top 1.5 Hybrid 130 HP AT: 1.514.900 TL

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