312 bin TL’ye sıfır araç! Kasım ayı fiyat listesi değişti! İşte Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat yeni fiyatları…

Kasım ayında sıfır araç almayı planlayanlar için ÖTV indirimli fiyatlar belli oldu. Özellikle engelli muafiyetinden yararlanma hakkına sahip olanlar, Fiat, Renault, Dacia, Hyundai, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia ve Seat markalarının 2023 modelleri arasından, satış fiyatı 1.004.000 TL'ye kadar olan araçları ÖTV indiriminden faydalanarak edinebilecekler. Bu avantajlı fiyatlar, araç alım sürecindeki potansiyel alıcıları cezbetmeye devam ediyor. Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat! İşte vergi indirimi uygulanmış 2023 model sıfır araç modellerinin cazip fiyat listesi ve satın alabileceğiniz modeller…

KASIM AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan