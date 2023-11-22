Sıfır araçlara ulaşımın önü açıldı! İkinci el otomobil piyasasında yüzleri güldüren gelişme! 300 bin liraya kadar geriledi

İYİ BİR PAZARLIKLA FİYATI DAHA DA DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

Elinde nakti olan kişiler otomobil almak istiyorsa çok iyi pazarlık yaparak fiyatı daha da düşürebilir. Sadece tek otomobile odaklanmak yerine farklı şehirlerde de olsa diğer araçları da favoriye ekleyerek fiyat indirmek için uygun anı kollayabilirsiniz.