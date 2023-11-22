Sıfır araçlara ulaşımın önü açıldı! İkinci el otomobil piyasasında yüzleri güldüren gelişme! 300 bin liraya kadar geriledi
İkinci el araba fiyatları hızla geriliyor. Mevduat faizlerindeki getirinin yüksek olması ve kredi faizlerindeki yükseliş sonrası vatandaşlar alımlarını azaltarak tasarrufa yöneldi. Bu durum ikinci el araba piyasasına da yansıdı. Ticaret Bakanlığı'nın çalışmaları ile beraber ikinci el arabalar artık sıfır otomobillerden daha ucuza satılmaya başladı.
Sıfır araç fiyatları hızla düşerken benzer durum ikinci el araba piyasasında da görülmeye başladı. Ticaret Bakanlığı'nın attığı adımlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Merkez Bankası'nın eş zamanlı yürüttüğü maliye ve para politikaları sonucunda ikinci el araba fiyatları düşüşe geçti.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR
İkinci el otomobil fiyatları gerilemeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla Merkez Bankası'nın eşgüdüm içinde yürüttüğü para ve maliye politikaları vatandaşları yatırıma yönlendirdi.
Kredi faizlerindeki yükseliş, mevduat faizlerindeki getirinin yüksek olması vatandaşları alım yerine bekleme ve tasarruf noktasına itti. Durum böyle ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden daha ucuza satılmaya başladı.
TAŞIT KREDİ FAİZLERİ YÜKSEK
Taşıt kredilerinin yüzde 3 ve üzerinde faize ulaşması otomobil almayı zorlaştırırken ihtiyaç kredisi faizleri de taşıt kredisi faizleri oranında seyrediyor.
Birkaç ay önce ikinci el otomobiller sıfır otomobillerden çok daha yüksek fiyata satılırken günümüzde sıfır ve ikinci el otomobillerde kampanyalar ve sert fiyat indirimleri görülüyor.
İLAN SİTELERİNDE FİYATLAR HIZLA DÜŞÜYOR
İlan sitelerinde fiyat incelemeleri yapılırken favoriye eklenen ilanlardaki fiyat düşüşleri gözlerden kaçmazken araç sahipleriyle iletişim kurulduğunda uzun zamandır satamadıkları için 100 bin lira civarında indirimleri telefonda verebiliyorlar.
İYİ BİR PAZARLIKLA FİYATI DAHA DA DÜŞÜREBİLİRSİNİZ
Elinde nakti olan kişiler otomobil almak istiyorsa çok iyi pazarlık yaparak fiyatı daha da düşürebilir. Sadece tek otomobile odaklanmak yerine farklı şehirlerde de olsa diğer araçları da favoriye ekleyerek fiyat indirmek için uygun anı kollayabilirsiniz.
Takip ettiğiniz araçlar uzun zamandır satılmadığı için sahiplerinin fiyat kırdıklarına şahit olacaksınız.
BAYİLER OTOMOBİLLERİ HEMEN TESLİM EDİYOR
Sıfır otomobil satışı yapan bayiler ellerindeki otomobilleri hemen teslim edebiliyor. Eskiden aylar sonrasına gün verip ajandaya sıra yapan satış temsilcileri şimdilerde telefonları çalmadığı için aylardır haber vermedikleri potansiyel alıcılara dönüp fiyat indirimi de uygulayarak otomobilleri satmaya çalışıyorlar.
2024 MODELLER GELECEK
Bayiler ellerindeki 2023 model ve yaklaşık 1 ay sonra 1 yaşına girecek olan otomobilleri bitirmek için can atarken 2024 model araçların ülkemize gelmesi de Mart ayını bulabiliyor.
Yerli üretim araçlar Ocak ayının sonlarına doğru bayilerde yer alırken ithal 2024 modellerin gelmesi Mart ayına kadar sürebilir. Bu nedenle sıfır ya da ikinci el de olsa 2023 modelse 1 yaşında muamelesi yaparak pazarlık yapın.
300.000 LİRAYA KADAR GERİLEYENLER VAR
"Ayağımı yerden kessin yeter" diyenler için ucuz otomobiller bulunuyor. 300-500 bin lira aralığında satılan otomobiller daha hızlı el değiştiriyor. Genelde piyasada en çok bulunan araçları kapsayan 300-500 bin liralık otomobillerin de fiyatları geriliyor.
KONTROLLERİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN
Alacağınız otomobilde kontrolleri gözden kaçırmayın. Boya, hasar ve mekanik aksamındaki sorunlara dikkat edin, tamir ve yedek parça masrafları oldukça yüksek. Aracı görmeden kapora talep edenlere itibar etmeyin ve göndermeyin, kapora göndermeyi göze alıyorsanız küçük miktarlar gönderin.
Kapora veriyorsanız elden değil EFT ya da havale yöntemiyle, aracın plakası ve ruhsatta yazan kişinin adı ve TC kimlik numarasını açıklama kısmına ekleyin ve kapora olduğunu belirtin. Kapora gönderiyorsanız ruhsatın fotoğrafını talep edin, sorun yaşanırsa ruhsattaki bilgilerle savcılığa başvurabilirsiniz.
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