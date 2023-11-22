ÖTV düzenlemesi fiyatları 500 bin TL düşürdü! Yüzde 40’tan yüzde 10’luk ÖTV dilimine düşen ve yüzde 10’lık dilimden satılan elektrikli araç modelleri ve fiyatları

Elektrikli araçlar için Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV matrah düzenlemesi, otomotiv dünyasında çığır açan bir değişikliğe işaret ediyor. Hyundai ve Subaru, bu yeni düzenlemeyi hızla benimseyerek, iki öncü modelinde toplamda 500 bin TL'lik indirim sağladı. Yapılan düzenleme ile araçlara uygulanan ÖTV oranı, yüzde 40'tan yüzde 10'a düşerek elektrikli araçların rekabet avantajını artırdı. Bu önemli gelişme, otomotiv sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceğin kapılarını aralıyor, aynı zamanda tüketicilere daha çekici fiyatlar sunarak elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen modeller ve yüzde 10'lık dilimde kalan elektrikli araçların fiyatları…

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile elektrikli araçların ÖTV matrahları güncellendi. Yeni hayata geçirilecek uygulama ise şu şekilde: