ÖTV düzenlemesi fiyatları 500 bin TL düşürdü! Yüzde 40’tan yüzde 10’luk ÖTV dilimine düşen ve yüzde 10’lık dilimden satılan elektrikli araç modelleri ve fiyatları
Elektrikli araç modellerindeki ÖTV matrah düzenlemesi, iki önde gelen markanın seçkin modellerinde etkileyici bir 500 bin TL'lik indirime kapı araladı. Yüzde 40’lık ÖTV diliminden yüzde 10’luk dilime düşen bu araçlar, içten yanmalı araç piyasasında dikkat çekici bir çalkantı yarattı. Yenilikçi düzenlemelerle desteklenen bu avantajlar, otomotiv sektöründe hızlı ve önemli değişimlere sebep oluyor. Elektrikli araçlar, sadece çevre dostu değil, aynı zamanda maliyet avantajlarıyla da otomobil tercihlerini dönüştürüyor, geleceğin taşımacılık vizyonunu şekillendiriyor. İşte Kasım ayı fiyatı 500 bin TL düşen ve hala yüzde 10’luk dilimden satışa sunulan elektrikli otomobil modelleri….
Elektrikli araçlar için Resmi Gazete'de yayınlanan ÖTV matrah düzenlemesi, otomotiv dünyasında çığır açan bir değişikliğe işaret ediyor. Hyundai ve Subaru, bu yeni düzenlemeyi hızla benimseyerek, iki öncü modelinde toplamda 500 bin TL'lik indirim sağladı. Yapılan düzenleme ile araçlara uygulanan ÖTV oranı, yüzde 40'tan yüzde 10'a düşerek elektrikli araçların rekabet avantajını artırdı. Bu önemli gelişme, otomotiv sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir geleceğin kapılarını aralıyor, aynı zamanda tüketicilere daha çekici fiyatlar sunarak elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlıyor. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen modeller ve yüzde 10'lık dilimde kalan elektrikli araçların fiyatları…
YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?
Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile elektrikli araçların ÖTV matrahları güncellendi. Yeni hayata geçirilecek uygulama ise şu şekilde:
- 160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 10
- 160 kW'ı geçmeyen ve 1 milyon 450 bin TL'yi aşan elektrikli araçlar: Yüzde 40
- 160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 50
- 160 kW'ı geçen ve 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan elektrikli araçlar: Yüzde 60
ÖTV DÜZENLEMESİ SONRASI FİYATI TAM 500 BİN TL GERİLEDİ!
Elektrikli araçlar için ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatlar yeniden hesaplandı. Bazı modeller için fiyatlar yükseldi. Bazı modeller için ise durum tersine döndü. Hyundai ve Subaru markasının 2 aracı yüzde 40'lık ÖTV diliminde yüzde 10'lu dilime düştü. Bu düşüş ise Kasım ayı fiyat listesine tam 500 bin TL indirim olarak yansıdı.
- Hyundai Ioniq 5 - 125 kW 4x2 Progressive - 2.185.000 TL'den 1 milyon 718 TL'ye geriledi.
- Subaru Solterra e-Xtreme - 2.358.959 TL'den 1.854.671 TL'ye geriledi.
TÜRKİYE'DE YÜZDE 10'LUK ÖTV DİLİMİNDE KALAN ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI
1) Citroen e-C4 100 kW, Shine Bold - 1.436.000 TL
2) BYD Atto 3 Desing – 1.590.000 TL
3) Dacia Spring Extreme Electric 65 bg - 969.000 TL
4) Fiat 500e La Prima by Bocelli HB - 87kW - 1.347.900 TL
5) Fiat 500e La Prima by Bocelli 3+1 - 87kW - 1.379.900 TL
6) Fiat 500e La Prima by Bocelli Cabrio - 87kW - 1.411.900 TL
7) Hyundai KONA 100kW - Progressive - 1.390.000 TL
8) Hyundai Ioniq 6 - 111 kW 4x2 Progressive - 1.640.000 TL
9) Jeep Avenger 115KW Summit - 1.563.750TL
10) Kia Niro EV - 204 PS Otomatik - 1.595.000 TL
11) Leapmotor T03 80 kW - 995.000 TL
12) MG ZS EV Luxury - 156 PS - 72.6 kWsa - 1.649.000 TL
13) MG4 Comfort, 170 PS, 51 kWsa - 1.299.000 TL
14) MG4 Luxury, 204 PS, 64 kWsa - 1.519.000 TL
15) MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 1.418.351 TL
16) Opel Corsa Elektrik 100 kW GS - 1.175.900 TL
17) Opel Astra Elektrik - 115 kW - Ultimate - 1.599.900 TL
18) Opel Mokka Elektrik 100 kW Ultimate - 1.493.900 TL
19) Yeni Peugeot E-308 GT 115kW, 1.565.000 TL
20) Peugeot e-2008 GT 115kW - 1.580.000 TL
21) Renault Zoe Intense R135 - 1.348.900 TL
22) Renault MEGANE E-TECH Techno EV60 220 hp - 1.499.000 TL
23) Renault MEGANE E-TECH Iconic EV60 220 hp - 1.633.000 TL
24) Skywell ET5 ET-5 LR Legend - 1.655.000 TL
25) Seres 3 Elektrikli SUV - 2022 model - 1.585.368 TL
26) Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil - 1.563.500 TL
27) Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.227.500 TL
28) Togg T10X V2 RWD Standart Menzil - 1.329.500 TL
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