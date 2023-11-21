ÖTV düzenlemesi fiyatları 500 bin TL düşürdü! Yüzde 40’tan yüzde 10’luk ÖTV dilimine düşen ve yüzde 10’lık dilimden satılan elektrikli araç modelleri ve fiyatları

Elektrikli araçlar için ÖTV matrahında düzenlemeye gidilmiş ve karar Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Yeni düzenleme ile birlikte bazı araç modellerinin fiyatları yükselirken bazı modeller için durum tam tersine dönmüş durumda. An itibari ile yeni ÖTV matrah düzenlemesini elektrikli araç fiyatlarına yansıtan Hyundai ve Subaru iki modelinde tam 500 bin TL indirim uyguladı. Araçlara uygulanan ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 10'a düştü. Bildiğimiz çoğu markaların ise büyük oranda elektrikli araçları yüzde 10'luk oranda kaldı ve içten yanmalı motora otomobillerle resmen yarış ediyor. İşte ÖTV matrah düzenlemesi sonrası fiyatı düşen modeller ve yüzde 10'lık dilimde kalan elektrikli araçların fiyatları…

YENİ ÖTV MATRAH DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile elektrikli araçların ÖTV matrahları güncellendi. Yeni hayata geçirilecek uygulama ise şu şekilde: