Markaların kampanyası fiyata nasıl yansıyacak?

MARKALAR START VERMİŞTİ

Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası da kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Toyota, yeni araç sahibi olmak isteyenlere ekim ayı boyunca fırsatlar başlattı. Hyundai ise ekim ayında gerçekleştirdiği özel bir kampanya ile sıfır kilometre otomobil satın almak isteyen müşterilerine fırsat sundu. Renault ve Dacia kampanyaya dahil olurken Opel, Citroen, Peugeot, DS'in yanısıra Citroen, Honda, Nissan, Jeep,Kia,Suzuki ve Wolksvagen de bu seferberliğe katılarak önemli adımlar attılar.