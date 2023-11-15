312 bin TL’ye sıfır araç! Kasım ayı fiyat listesi değişti! İşte Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat yeni fiyatları…

ÖTV indirimli 2023 model sıfır araç satın alacaklar için Kasım ayı fiyatları belli oldu. Bilindiği üzere engelli muafiyetli araç satın alma hakkı bulunanlar Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat modelleri arasından satış fiyatı 1.004.000 TL'ye kadar ki araçları ÖTV indirimi kapsamında satın alabiliyor. İşte vergi indirimi uygulanmış 2023 model sıfır araç modellerinin cazip fiyat listesi ve satın alabileceğiniz modeller…

KASIM AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ

ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan