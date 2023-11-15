312 bin TL’ye sıfır araç! Kasım ayı fiyat listesi değişti! İşte Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat yeni fiyatları…
Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat markalarının ÖTV indirimli 2023 model sıfır araç modelleri ve muafiyetli kasım ayı fiyat listesi belli oldu. İşte merak edilen fiyat listesi…
ÖTV indirimli 2023 model sıfır araç satın alacaklar için Kasım ayı fiyatları belli oldu. Bilindiği üzere engelli muafiyetli araç satın alma hakkı bulunanlar Fiat, Renault, Dacia, Hyunda, Opel, Citroen, Volkswagen, Skoda, Kia, Seat modelleri arasından satış fiyatı 1.004.000 TL'ye kadar ki araçları ÖTV indirimi kapsamında satın alabiliyor. İşte vergi indirimi uygulanmış 2023 model sıfır araç modellerinin cazip fiyat listesi ve satın alabileceğiniz modeller…
KASIM AYINDA ÖTV'SİZ SATIN ALABİLECEĞİNİZ 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Sedan
- Easy 1.4 Fire 95 HP: 360.138 TL
- Easy 1.4 Fire 95 HP: 438.379 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Hatchback
- Street 1.4 Fire 95 HP: 383.287 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Fiat Egea Cross
- Street 1.4 Fire 95 HP: 393.935 TL
- Street 1.3 M.Jet 95 HP: 462.962 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Renault Clio
- equilibre 1.0 SCe 65 hp: 394.444 TL
- equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 439.768 TL
- evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 457.824 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Renault Taliant
- Joy 1.0 Sce 65 bg: 387.916 TL
- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 435.185 TL
- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 458287 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero
- Essential Tce 90 bg CVT: 412.037 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Sandero Stepway
- Essential Stepway Tce 90 bg: 404629 TL
- Essential Stepway Eco-G 100 bg: 420.370 TL
- Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 425.925 TL
- Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 449.537 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Duster
- Essential TCe 90 bg: 416.203 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Dacia Spring
- Extreme Electric 65 bg: 448.611 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ10
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 312.500 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 333.333 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 342.592 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 370.370 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai İ20
- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 363.425 TL
- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 391.203 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 414.351 TL
- 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik: 451.388 TL
- 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 414.351 TL
- 1.0 T 100PS Style Benzin DCT: 437.500 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Hyundai Bayon
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 425.611 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 439.814 TL
- 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik: 462.965 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Opel Corsa
- 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 407.824 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Citroen C3
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 376.388 TL
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 390.277 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 438.888 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine: 462.500 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Volkswagen Polo
- Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 427.222 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Skoda Fabia
- Elite 1.0 TSI 95 PS: 423.564 TL
- Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 453.657 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Picanto
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 361.111 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live: 365.740 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 377.314 TL
- Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel: 377.314 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Rio
- Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 442.129 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Kia Stonic
- Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool: 418.981 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool: 446.759 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business: 462.962 TL
ÖTV indirimli 2023 Model Seat Ibıza
1.0 Evo 80 HP Style: 368.055 TL
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