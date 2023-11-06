Renault’dan kasım ayında 59 bin TL’ye varan zam geldi! İşte Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos yeni fiyat listesi

Renault herkesin merakla beklediği kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin zamlı fiyat listesini açıkladı. Yeni ayla birlikte Fransız otomobil üreticisi en çok satan modellerinden biri olan Megane'ın Sedan Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg'lik paketine 50 bin TL, Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160bg'lik versiyonuna 59 bin TL zam yaptı. Diğer modellerine de paketlere göre değişiklik göstermekle birlikte fiyat artışına giden Renault, 31 Kasım'a kadar güncel fiyat listesinden satış yapacak. İşte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…

RENAULT KASIM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN ZAMLI FİYAT LİSTESİ