Kasım ayında sıfır araç modellerine indirim ve zam yapan markalar belli oldu! Dacia, Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Skoda, Toyota Hyundai tam fiyat listesi…
Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı tamamen yenilendi. Toyota ve Hyundai sıfır araç modellerinde indirime giderken, Dacia, Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Skoda sıfır araç modellerine indirim uyguladı. Chery ise geçtiğimiz ayki fiyatlardan satılına devam ediyor. İşte 2023 model sıfır araç modellerinin tam liste fiyatı
Otomotiv devleri tek tek kasım ayı fiyat listesini yeniledi. Tükiye'de satış yapan popüler otomobil üreticileri 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını her ay güncellemeye devam ediyor. Kasım ayının başı itibari ile Toyota ve Hyundai sıfır araç modellerine ciddi indirim uygularken Dacia, Renault, Fiat, Opel, Peugeot, Skoda tüm araç modellerine paketlere modellere göre değişiklik gösterecek şekilde zam uyguladı. Chery ise geçen ayki fiyatlardan satışını sürdürüyor. İşte Kasım ayı itibari ile Türkiye'nin en çok beğenilen markalarının 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatları…
TOYOTA VE HYUNDAİ'DEN KASIM İNDİRİMİ
Toyota'dan 200 Bin TL İndirim
Toyota Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 200 bin TL'ye varan indirim uyguladı.
Hyundai'den 145 Bin TL İndirim
Hyundai Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 145 bin TL'ye varan indirim uyguladı.
DACİA, RENAULT, FİAT, OPEL, PEUGEOT, SKODA MODELLERİNE KASIM'DA ZAM!
Dacia'dan 41 Bin TL'ye Varan Zam
Dacia Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 41 bin TL'ye varan zam uyguladı.
Renault'da 59 Bin TL'ye Varan Zam
Renault Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 59 bin TL'ye varan zam uyguladı.
Fiat'dan 55 Bin TL'ye Varan Zam
Fiat Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 55 bin TL'ye varan zam uyguladı.
Opel'den 165 Bin TL'ye Varan Zam
Opel Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 165 bin TL'ye varan zam uyguladı.
Peugeot'dan 65 Bin TL'ye Varan Zam
Peugeot Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 64 bin TL'ye varan zam uyguladı.
Skoda'dan 25'er Bin TL'ye Varan Zam
Skoda Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine 25'er bin TL'ye varan zam uyguladı.
Chery Kasım Ayında Zam Yapmadı
Chery Kasım ayı 2023 model sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Yeni ay ile birlikte otomobil üreticisi sıfır araç modellerine zam uygulamadı.
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