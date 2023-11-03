03 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Otomobil Haberleri Fiat’tan kasım ayında 55 bin TL zam! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi…

Fiat’tan kasım ayında 55 bin TL zam! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 03.11.2023
ABONE OL
Fiat’tan kasım ayında 55 bin TL zam! 2023 model Egea, Egea Cross, Panda, 500, 500e, 500X zamlı fiyat listesi…

Fiat 2023 model sıfır araç modellerine Kasım ayında 55 bin TL’ye varan zam uyguladı. Listeyi baştan aşağıya yenileyen firma, bu ay paket paket değişkenlik gösteren bir artış uyguladı. İşte Fiat’ın kasım ayı zamlı 2023 model sıfır araç modellerinin liste fiyatı…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA