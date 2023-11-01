700 bin ikinci el araç piyasanın yüzde 30 altında satılacak! UYAP Yediemin otopark 2. El araç satışı

İkinci el piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilmek için yediemin otoparklarında bulunan 700 bin hacizli araç 1 Ekim itibari ile satışa sunuluyor. Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. İşte yediemin otopark araç satın alımına ilişkin merak edilen detaylar…

İKİNCİ EL ARAÇLAR YÜZDE 30 DAHA UYGUNA SATIŞA SUNULACAK!

1 Ekim itibari ile yediemin otoparklarında bulunan hacizli 700 bin araç satışa sunulacak. İhale usulünce piyasaya sürülecek araçların yüzde 30 daha uygun olması bekleniyor.