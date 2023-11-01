700 bin ikinci el araç piyasanın yüzde 30 altında satılacak! UYAP Yediemin otopark 2. El araç satışı
Yediemin otoparklarında yatan 700 bin hacizli araçların tamamı bugün itibari ile ikinci el araç piyasanı rahatlatmak için satışa sunulacak. UYAP üzerinden başlayacak olan satışlar, ihale usulü ile ilerleyecek ve başvurular yine UYAP üzerinden toplanacak. Satışa sunulacak araçların ise piyasa fiyatının yüzde 30 daha olması bekleniyor.
İkinci el piyasasındaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçilebilmek için yediemin otoparklarında bulunan 700 bin hacizli araç 1 Ekim itibari ile satışa sunuluyor. Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle yedieminlerde bulunan ve icra hukuku kapsamında artık hukuken muhafazasına gerek kalmayan hacizli malların tasfiyesinin taraf menfaati ve kamu yararı gözeterek çözüme kavuşturulmasına ilişkin tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve bu doğrultuda uygulama sürecinin 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı. İşte yediemin otopark araç satın alımına ilişkin merak edilen detaylar…
İKİNCİ EL ARAÇLAR YÜZDE 30 DAHA UYGUNA SATIŞA SUNULACAK!
1 Ekim itibari ile yediemin otoparklarında bulunan hacizli 700 bin araç satışa sunulacak. İhale usulünce piyasaya sürülecek araçların yüzde 30 daha uygun olması bekleniyor.
İHALELER UYAP E-SATIŞ PLATFORMU ÜZERİNDEN
Araçların Uyap e-Satış platformu üzerinden ihale edilmesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve belirtilen teminatı yatırmak, bu ihalelere katılmak için yeterli olacak.
İhaleye katılmak istemeyenler, yatırdıkları teminatı geri alabilecekler. Satın alınması durumunda ise kanunun belirlediği şekilde ödemeler gerçekleştirilerek araç devir alınacak.
SATIŞA SUNULACAK ARAÇLARLA İLGİLİ YÖNETMELİK!
(1) İcra dairesince tasfiye edilmesine karar verilen mala ilişkin bilgiler, tasfiye dairesine bildirilir ve tasfiye dairesince duyurulur.
(2) Duyuru, Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü UYAP Bilişim Sistemine entegre portallar vasıtasıyla yapılır.
(3) Yapılacak duyuruda; icra dairesi ve dosya numarası, tasfiye dairesi ve dosya numarası, borçlunun adı ve soyadının ilk iki harfi ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk iki rakamı, tasfiye edilecek malın bilgileri, varsa rehin hakkı sahibi ve kamu haczine ilişkin bilgiler ile gerekli diğer bilgiler yer alır.
(4) Duyuru, tasfiyeye konu malın tasfiye işlemleri sona erince kaldırılır.
KIZILAY'A DEVREDİLECEK
Tanınan hakların kullanılmaması durumunda sicile kayıtlı mallar ile diğer mallar, kamu yararı gözetilerek kanunda belirlenen bedel karşılığı MKE A.Ş'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilecek bedel muhafaza edilecek, hak sahiplerine ödenecek.
Belirtilen mallar, MKE A.Ş'ye de devredilmemesi durumunda çürümeye bırakılarak ülke ekonomisi ve çevreye vereceği zararların önlenmesi maksadıyla Türkiye Kızılay Derneğine bedelsiz olarak devredilecek.
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