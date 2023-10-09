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Oto ekspertiz sektörüne İnovatif yaklaşım

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 09.10.2023 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
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Oto ekspertiz sektörüne İnovatif yaklaşım

Mobilitede son teknolojilerin masaya yatırıldığı, Türkiye ve dünya çapında etki yaratan liderlerin katılımıyla üst düzey mobilite sektör temsilcilerinin yer aldığı Mobilite İnovasyon Zirvesi geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

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