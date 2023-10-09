Fiyatları düştü! En ucuz sıfır araç modelleri 725 bin TL’den başlıyor! 1 Milyon TL’ye kadar Fiat, Renault, Dacia, Volkswagen, Citroen, Hyundai, Opel, Toyota….

Ekim ayı fiyat listesi ile birlikte Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır araç fiyatları da belli oldu. Otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş yükseliş Dolar kurunda yaşanan durulma ve yeni ekonomi paketi ile birlikte duruldu. Hatta bazı firmalar yeniden çeşitli kampanyalar düzenlerken bazı firmalar ise sıfır otomobil fiyatlarında indirime gitti. İşte 1 milyon TL'nin altında satışa sunulan sıfır araba modelleri ve fiyatları…

1 MİLYONUN ALTINDA SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ