Fiyatları düştü! En ucuz sıfır araç modelleri 725 bin TL’den başlıyor! 1Milyon TL’ye kadar Fiat, Renault, Dacia, Volkswagen, Citroen, Hyundai, Opel, Toyota….
Sıfır araç modellerinin fiyatlarında düşüşler başladı. Bazı otomobil üreticileri fiyatı aşağı çekerken bazı firmalar ise düşük faizli kredi imkanı sunmaya başladı. İşte 1 milyon TL’nin altında satışa sunulan araç modellerinin liste fiyatı…
Ekim ayı fiyat listesi ile birlikte Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır araç fiyatları da belli oldu. Otomobil fiyatlarında yaşanan fahiş yükseliş Dolar kurunda yaşanan durulma ve yeni ekonomi paketi ile birlikte duruldu. Hatta bazı firmalar yeniden çeşitli kampanyalar düzenlerken bazı firmalar ise sıfır otomobil fiyatlarında indirime gitti. İşte 1 milyon TL'nin altında satışa sunulan sıfır araba modelleri ve fiyatları…
1 MİLYONUN ALTINDA SATIŞA SUNULAN SIFIR ARAÇ MODELLERİ
2023 Model Fiat Egea Sedan
- Easy 1.4 Fire 95 HP 752.900 TL
- Easy 1.3 M.Jet 95 HP 916.900 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
- Urban 1.3 M.Jet 95 HP 966.900 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP 852.900 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP 902.900 TL
2023 Model Fiat Egea Hatcback
- Street 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
2023 Model Fiat Egea Cross
- Street 1.4 Fire 95 HP 825.900 TL
- Street 1.3 M.Jet 95 HP 970.900 TL
- Urban 1.4 Fire 95 HP 865.900 TL
- Lounge 1.4 Fire 95 HP 915.900 TL
- Limited 1.4 Fire 95 HP 965.900 TL
2023 Model Fiat Panda
- City 1.0 70 HP Hybrid 792.900 TL
- Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 792.900 TL
2023 Model Fiat 500
- HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 959.900 TL
2023 Model Renault Clio
- equilibre 1.0 SCe 65 hp: 826.900 TL
- equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 921.900 TL
- evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 959.900 TL
2023 Model Renault Taliant
- Joy 1.0 Sce 65 bg: 813.000 TL
- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL
- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL
2023 Model Dacia Sandero
- Essential Tce 90 bg CVT: 890.000 TL
2023 Model Dacia Sandero Stepway
- Essential Stepway Tce 90 bg 874.000 TL
- Essential Stepway Eco-G 100bg: 908.000 TL
- Essential Stepway Tce 90 bg CVT 920.000 TL
- Expression Stepway Tce 90 bg CVT 971.000 TL
2023 Model Dacia Duster
- Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
2023 Model Dacia Spring
- Extreme Electric 65 bg 969.000 TL
2023 Model Citroen C3
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel: 809.900 TL
- 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold: 839.300 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold: 943.800 TL
- 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine: 994.600 TL
2023 Model Hyundai i10
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL
- 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 770.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 790.000 TL
- 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 850.000 TL
2023 Model Hyundai i20
- 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel: 860.000 TL
- 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik: 920.000 TL
- 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik: 970.000 TL
- 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT: 970.000 TL
2023 Model Hyundai Bayon
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel: 915.000 TL
- 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik: 950.000 TL
2023 Model Volkswagen Polo
- Polo 1.0 80 PS Manuel Impression: 922.800 TL
2023 Model Opel Corsa
- 1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL
2023 Model Kia Picanto
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 780.000 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 790.000 TL
- Picanto 1.0L 67 PS AMT: 815.000 TL
- Picanto 1.2L 84 PS AMT: 815.000 TL
2023 Model Kia Rio
- Rio 1.4L 100 PS Otomatik: 955.000 TL
2023 Model Kia Stonic
- Stonic 1.2L 84 PS Manuel Cool 905.000 TL
- Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Cool 965.000 TL
2023 Model Toyota Corolla
- 1.5 Vision Multidrive S 1.002.800 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu yıl Ramazan ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi!
- Kabine Toplantısı ne zaman 2023? İlk Kabine Toplantısı 9 Ekim Pazartesi mi yapılacak? Gündem emekli memur maaşı...
- DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı 2023! sonuc.osym.gov.tr
- EMEKLİ MEMURA MÜJDE! Tarih verildi! Yeni oranla maaşlar hesaplandı! 2024 Ocak'ta öğretmen, polis, hemşire maaşları...
- 150.000 TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU DETAYI 2023 | 2 yıl geri ödemesiz faizsiz evlilik kredisi nasıl çekilir? Şartları, başvuru tarihi...
- Astrolojide en kıskanç 3 burç belli oldu! 1 tanesinin yanına bile yaklaşılmaz! O tarihte doğanlar...
- 6 Ekim 2023 Cuma Reyting sonuçları! Reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, Kızılcık Şerbeti...
- Cebinizi kurtaracak mutfak sırrı! Sebze ve meyvelerin bozulmasını önlüyor! Buzdolabına 1 tane koyarsanız...
- GSB DUYURULARI: 2023-2024 KYK burs başvurusu ne zaman, açıklama geldi mi? gsb.gov.tr
- Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!