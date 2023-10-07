0,99 faiz oranı ile 300 bin TL kredi imkanı! Opel’den sıfır araç alacaklara özel kampanya! İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka ekim ayı fiyatları

Opel 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aya kıyasla Ekim ayında hiçbir araç modeline zam yapmayan firma, düzenlediği kampanya ile dikkatleri üzerine toplamayı başaracak gibi görünüyor. Opel modellere göre değişiklik göstermekle birlikte 300 bin TL'ye kadar krediyi 0,99 faiz oranı 12 eşit taksit ile kullanıcılarına sunuyor. Bazı modelleri için bu oran 200 bin TL'ye kadar düşerken bazı seçeneklerde faiz oranı 1,99'a kadar yükseliyor. İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland kampanyaları ve Ekim ayı fiyat listesi…

300 BİN TL 12 AY VE 0,99 FAİZ ORANI İLE OPEL'DEN FİNANSMAN DESTEĞİ!

Opel marka bünyesinde yer alan araç modelleri için uygun faizli çeşitli finansman desteği kampanyaları düzenledi. İşte kampanyanın ayrıntıları;