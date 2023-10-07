0,99 faiz oranı ile 300 bin TL kredi imkanı! Opel’den sıfır araç alacaklara özel kampanya! İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka ekim ayı fiyatları
Opel Ekim ayı 2023 model sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı. Yeni listede sıfır araç fiyatlarında hiçbir değişiklik yapmayan firma, düzenlediği 0,99 faiz oranı ile 300 bin TL’ye kadar finansman desteği kampanyası ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte yeni Opel Kampanyaları ve Ekim ayı Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland fiyat listesi….
Opel 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz aya kıyasla Ekim ayında hiçbir araç modeline zam yapmayan firma, düzenlediği kampanya ile dikkatleri üzerine toplamayı başaracak gibi görünüyor. Opel modellere göre değişiklik göstermekle birlikte 300 bin TL'ye kadar krediyi 0,99 faiz oranı 12 eşit taksit ile kullanıcılarına sunuyor. Bazı modelleri için bu oran 200 bin TL'ye kadar düşerken bazı seçeneklerde faiz oranı 1,99'a kadar yükseliyor. İşte 2023 Model Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland kampanyaları ve Ekim ayı fiyat listesi…
300 BİN TL 12 AY VE 0,99 FAİZ ORANI İLE OPEL'DEN FİNANSMAN DESTEĞİ!
Opel marka bünyesinde yer alan araç modelleri için uygun faizli çeşitli finansman desteği kampanyaları düzenledi. İşte kampanyanın ayrıntıları;
2023 Model Opel Corsa Ekim Ayı Satış Kampanyası;
- 880.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
2023 Model Opel Corsa Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;
- 1.226.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.
2023 Model Opel Mokka Ekim Ayı Satış Kampanyası;
- 1.415.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- Elegance için 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- GS & Ultimate için 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için ek indirimlerle.
2023 Model Opel Mokka Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;
- 1.493.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.
2023 Model Opel Crossland Ekim Ayı Satış Kampanyası;
- 1.104.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- Essential için 200.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- Elegance için 250.000 TL 12 Ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- Essential AT ve Essential MT donanımında ÖTV muaf koşuluna özel 1.004.200 TL imkanı ile.
2023 Model Opel Astra Ekim Ayı Satış Kampanyası;,
- 1.239.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 1.2 Edition MT için 200.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- 1.2 Edition AT ve 1.5 Edition AT için 250.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- Elegance ve GS için 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
2023 Model Opel Astra Elektrik Ekim Ayı Satış Kampanyası;,
- 1.599.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.
2023 Model Opel Grandland Ekim Ayı Satış Kampanyası;,
- 1.698.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
- 300.000 TL 12 Ay %0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
- Ultimate donanımında 100.000 TL takas desteğiyle.
OPEL 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN EKİM AYI FİYAR LİSTESİ
2023 Model Opel Corsa
1.2 75 HP Benzin MT5 Elegance 880.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.008.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Elegance 1.060.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.191.900 TL
2023 Model Opel Corsa Elektrik
100 kW Ultimate 1.226.900 TL
2023 Model Opel Astra
1.2 130 HP Benzin MT6 Edition 1.239.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.357.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.417.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.560.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Edition 1.488.900 TL
2023 Model Opel Astra Elektrik
115 kW Ultimate 1.599.900 TL
2023 Model Opel Mokka
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.365.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.425.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 1.465.000 TL
2023 Model Opel Mokka Elektrik
100 kW Ultimate 1.493.900 TL
2023 Model Opel Crossland
1.2 110 HP Benzin MT6 Essential 1.104.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.222.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT6 Elegance 1.309.900 TL
2023 Model Opel Grandland
1.2 130 HP Benzin AT8 Elegance 1.698.900 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.623.000 TL
1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.623.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Elegance 1.786.900 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.709.000 TL
1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 1.792.000 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kaybettiğiniz dişlerin yenisinin çıkması mümkün olabilir! Japon bilim insanı fareler üzerinde ilk aşamayı tamamladı
- Sararan derz aralarını çitileme derdine son! Kar gibi beyazlayacak! Yarım fincan ekleyip karıştırın!
- Egzamayı 24 saat içinde yok oluyor! Yarım litre suya bir tutam eklemeniz yetecek!
- CANLI İZLE: Ateş Kuşları 26. bölüm anlık, kesintisiz, full HD, 4K canlı yayın izleme ekranı! Gülayşe neden Kara'yı seçti?
- 1 gramı tam 5.000 TL değerinde! Mantar toplarken gözlerine inanamadı! Yere kımıl kımıl saçılmıştı!
- Turşunuzu 5 günde katur kutur yiyeceksiniz! Her bir kavanoza 5 tane koymanız yeterli!
- Emeklilik 50-55-56 yaşa kadar düşüyor! 2000-2005-2009 sigortalılara elmas değerinde yeni EYT güncellemesi
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? 6 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu! Elenen yarışmacı...
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? 6 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı? 75 bin TL ödül...
- GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ! Gelinim Mutfakta gelin tatlısı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler...
- Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik alım sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? Ticaret Bakanlığı 1500 personel alımı şartları neler, hangi illerde yapılacak?