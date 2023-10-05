Toyota’dan 180 bin TL indirim geldi! 2023 Model Toyota Corolla, Yaris, C-HR, Camry, Rav 4, Land Cruiser Prado Ekim ayı güncel fiyat listesi…

Toyota Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. 31 Ekim'e kadar geçerli olacak fiyatlar arasında Japon otomotiv devinin en çok satılan modeli 2023 model sıfır Corolla modeli bu ay 180 bin TL indirim ile satışa sunuldu. İndirim yeni Corolla'nın tüm paketlerine tek tek uygulandı. Dolar kurunda yaşanan durgunluk ve yeni ekonomi paketinin otomobil pazarına olan etkileri yeni kampanyaların ve indirimlerin gelmesine neden oldu. İşte Toyota'nın 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı indirimli fiyat listesi

TOYOTA EKİM AYI 2023 MODEL İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ