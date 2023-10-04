Renault Ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte 2023 model sıfır Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi….
Renault 2023 model sıfır araç modellerinin merakla beklenen Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. Bu ayki listede 2024 model Renault Clio dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İşte model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos fiyat listesi….
Renault 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı satış fiyatını açıkladı. Yeni listesinde 2024 Model Renault Clio bu ayın en çok dikkat çeken araçları arasında yerini aldı. Yeni ekonomi politikası ile birlikte dizginlenen dolar kuru ve ekonomik hamleler araç fiyatlarının sabitlenmesine neden oldu. Ayrıca otomotiv devi araç satışlarını canlandırmak adına yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İşe yeni ayla birlikte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…
İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos fiyat listesi…
RENAULT EKİM AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
2024 Model Renault Clio;
equilibre 1.0 SCe 65 hp: 826.900 TL
equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 921.900 TL
evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 959.900 TL
techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.023.900 TL
techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.248.900 TL
2023 model Renault Taliant;
Joy 1.0 Sce 65 bg: 813.000 TL
Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL
Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL
2023 model ZOE E-TECH;
Intense R135: 1.348.900 TL
2023 Model Captur;
Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.308.000 TL
Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.362.900 TL
R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.495.000 TL
2023 Model MEGANE E-TECH;
Techno EV60 220 hp: 1.499.000 TL
Iconic EV60 220 hp: 1.599.000 TL
2023 Model Megane Sedane;
Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.089.000 TL
Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 TL
Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 TL
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.205.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.363.900 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.276.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.435.000 TL
2023 Model Austral;
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.651.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.706.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.926.000 TL
2023 Model Renault Koleos;
Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 1.965.000 TL
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