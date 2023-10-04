Peugeot Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını güncelledi! İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi
Peugeot Ekim ayı sıfır araç modellerinin fiyatlarını güncelledi. Sıfır araç alacaklara özel kampanya hazırlığına giren Fransız otomotiv devi, tüm detayları yakın zamanda açıklayacak. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi….
Türkiye'nin en çok araç satan markalarından biri olan Peugeot sıfır araç modelleri için Ekim ayı güncel fiyat listesini açıkladı. Yeni ayla birlikte tüm sıfır araç modelleri için fiyat değişikliğine gitmeyen firma, 31 Ekim 2023 tarihine kadar fiyatları sabitledi. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi….
PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN EKİM AYI FİYAT LİSTESİ
2023 Model Peugeot 208
- 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 997.000 TL
- 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.085.000 TL
- 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.197.000 TL
2023 Model Peugeot 308
- 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.408.000 TL
- 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.502.500 TL
- 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.664.000 TL
2023 Model Peugeot 2008
Benzin
- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.444.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 : 1.631.500 TL
Dizel
- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8: 1.550.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.737.500 TL
2023 Model Peugeot e-2008
- Yeni E-2008 GT 115kW: 1.580.000 TL
2023 Model Peugeot 408
- Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.691.000 TL
- Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.952.500 TL
2023 Model Peugeot 3008
Benzin
- 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.746.000 TL
Dizel
- 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.799.500 TL
- 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.879.000 TL
- 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.146.000 TL
2023 Model Peugeot 508
- Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.770.000 TL
- Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.968.000 TL
2023 Model Peugeot 5008
- 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.136.000 TL
- 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.376.500 TL
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