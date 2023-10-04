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Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 04.10.2023
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Dacia Ekim ayı sıfır araç fiyatlarını yeniden güncelledi! İşte 2023 Model Dacia Duster, Spring, Sandero Stepway, Jogger güncel fiyatları

Dacia Ekim ayı sıfır araç modellerinin fiyatlarını yeniden güncelledi. 31 Ekim’e kadar devam edecek fiyatlar yeni kampanyalar ile birleştirilecek. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi….

Dacia sıfır araç modelleri için merakla bellenen Ekim ayı güncel fiyatlarını açıkladı. Eylül ayı fiyat listesinde sıfır araç modellerine zam uygulamayan otomotiv devi, 2 Ekim tarihinde açıkladığı yeni fiyat listesinde de aynı fiyatlardan satışa devam edeceğini açıkladı. Buna ek olarak firma kampanya listesinde de yeniden düzenlemeye gidiyor. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi.

2024 Renault Clio bu ay dikkatleri topladı! Renault Ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte 2023 model sıfır Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…. RENAULT EKİM AYI FİYAT LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ!

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EKİM FİYAT LİSTESİ

2023 Model Sandero;

Essential Tce 90 bg CVT:890.000 TL

2023 Model Sandero Stepway;

Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL

2023 Model Duster;

Essential TCe 90 bg: 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL

Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL

2023 Model Spring;

Extreme Electric 65 bg: 969.000 TL

2023 Model Jogger;

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL

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