2024 Renault Clio bu ay dikkatleri topladı! Renault Ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte 2023 model sıfır Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi….

Renault 2023 Model sıfır araç modellerinin Ekim ayı satış fiyatını açıkladı. Yeni listesinde 2024 Model Renault Clio bu ayın en çok dikkat çeken araçları arasında yerini aldı. Yeni ekonomi politikası ile birlikte dizginlenen dolar kuru ve ekonomik hamleler araç fiyatlarının sabitlenmesine neden oldu. Ayrıca otomotiv devi araç satışlarını canlandırmak adına yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. İşe yeni ayla birlikte 2023 model sıfır Renault güncel fiyat listesi…