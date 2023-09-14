Chery fiyatları ile SUV piyasasını sallamaya devam ediyor! Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 Eylül ayı güncel fiyat listesi

Chery, Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde son dönemde oldukça ilgi gören ve Türkiye'ye girer girmez beklenin çok üzerinde adette satış yapan firma SUV modelleri dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 190 BG'li güçlü motoru, şık tasarımı, sunduğu donanım özellikleri ve rakiplerine kıyasla uygun fiyatı ile göz dolduran araç SUV piyasasını altı üst edecek gibi görünüyor. İşte 2023 model sıfır Chery Tiggo 8 Pro, Tiggo 7 Pro ve Omada 5 modellerinin eylül ayı güncel fiyat listesi…

CHERY EYLÜL AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ