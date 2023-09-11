Renault’tan 110 bin TL’ye varan indirim kampanyası! 2023 model Clio ve Austral modellerinin fiyatı düştü! Vergi levhası götürmeniz yeterli…

Renault 2023 Model sıfır Clio ve Austral modelini 110 bin TL'ye varan indirimli fiyattan satışa sunuyor. 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimden serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vergi levhası ibrazında bulunan tüm vatandaşlar Renault'un Eylül ayı indirim kampanyasında faydalanabilecek. İşte 2023 Model Renault Clio ve Austral güncel fiyat listesi….