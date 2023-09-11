Renault'tan 110 bin TL’ye varan indirim kampanyası! 2023 model Clio ve Austral modellerinin fiyatı düştü! Vergi levhası götürmeniz yeterli…
Renault 2023 model Clio ve Austral modellerine 110 bin TL’ye varan indirim yaptı. Serbest meslek sahiplerine özel kampanya 30 Eylül 2023 tarihinde sona eriyor. Satın almak isteyen vatandaşlardan vergi levhası isteniyor.
Renault 2023 Model sıfır Clio ve Austral modelini 110 bin TL'ye varan indirimli fiyattan satışa sunuyor. 30 Eylül 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirimden serbest meslek sahipleri yararlanabilecek. Vergi levhası ibrazında bulunan tüm vatandaşlar Renault'un Eylül ayı indirim kampanyasında faydalanabilecek. İşte 2023 Model Renault Clio ve Austral güncel fiyat listesi….
RENAULT CLIO 65.000 TL İNDİRİM FIRSATI İLE SATIŞA SUNULUYOR!
65 bin TL indirim sınırlı sayıdaki 2023 Model Yılı Clio Joy 1.0 SCe 65bg ve Joy 1.0 TCe 90bg otomobillerin, satın alımında kendi adına vergi levhasını ibraz eden müşteriler için geçerlidir.
REANULT AUSTRAL 110 BİN TL İNDİRİM FIRSATI İLE SATIŞA SUNULUYOR!
110 bin TL indirim 2023 Model Yılı Austral techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp otomobilin, satın alımında kendi adına vergi levhasını ibraz eden müşteriler için geçerlidir.
2023 MODEL REANULT CLİO GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Joy 1.0 SCe 65 bg: 826.900 TL
Joy 1.0 TCe 90 bg: 857.000 TL
Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 921.900 TL
Touch 1.0 TCe 90 bg: 868.000 TL
Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 959.900 TL
Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 1.018.000 TL
2023 MODEL RENAULT AUSTRAL GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
techno mild hybrid 160 hp auto: 1.651.000 TL
techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.706.000 TL
techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.926.000 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte 2023-2024 A Grubunun ilk maçı Galatasaray Kopenhag maçının canlı yayınlanacağı kanal…
- iPhone 15 modellerinin fiyatları belli oldu! iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 pro Max fiyatları ne kadar olacak? iPhone 15 ailesi yarın saat kaçta tanıtılacak?
- Ankara Üniversitesi lise mezunu memur alımı yapıyor. Başvuru ekranı ve şartları….
- 13 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu: ŞOK’ta Domates 7.90 TL, Kırmızı Biber 19.90 TL, Havuç 13.90 TL, bebek bezi 169 TL , Kavanoz 8.50 TL’ye geliyor
- Taşerona kadro son dakika açıklama var mı? Taşerona kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman onaylanacak? 2. torba...
- B12 depolarınız tıka basa dolacak! Vitamin iğnesi kadar etkili! Haftada 1 kez...
- Ambleminde ay yıldız olan futbol kulübü! Dünyaca ünlü...
- Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2023/2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura tarihi açıklandı mı?
- GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 2023 | Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 11 Eylül günün birincisi...
- Emekliye %30 fark oluştu! En düşük SSK-Bağkur maaşı 10 bin 52 TL olacak! 6 madde açıklandı! 7.500, 8.000 TL alanlar…
- Canan Karatay ısrarla tavsiye etti! Tüketen zımba gibi oluyor! Faydasını duyunca bardak bardak içeceksiniz!
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Eylül ayı faiz beklentisi açıklandı mı, belli oldu mu?