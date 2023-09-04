49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi
Peugeot 2023 model Eylül ayı zamlı fiyat listesini açıkladı! Tek bir modelinde 49 Bin TL’ye kadar fiyatları yukarı çeken firma, diğer modellerinde ise eski fiyattan satışa devam etme kararı aldı. İşte sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi…
Fransız otomotiv devi Peugeot'da Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Rakipleri Eylül ayı fiyat listesinde tüm araç modellerinin fiyatlarını zamsız olarak Eylül ayına yansıtırken Peugeot sadece 308 modelinde 49 Bin TL'ye kadar zam yaptı. Aracın en baz paketi olan 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8'e ise 41 bin TL kadar fiyat artışına gidildi.
İşte 2023 Model sıfır Peugeot 208, 308, 2008, e-2008, 408, 3008, 508, ve 5008 Eylül ayı güncel fiyat listesi…
PEUGEOT 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ
2023 Model Peugeot 208
- 208 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 100hp EAT8: 997.000 TL
- 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.085.000 TL
- 208 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.197.000 TL
2023 Model Peugeot 308
- 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.408.000 TL
- 308 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.502.500 TL
- 308 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.664.000 TL
2023 Model Peugeot 2008
Benzin
- Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1.444.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8 : 1.631.500 TL
Dizel
- Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hp EAT8: 1.550.500 TL
- Yeni 2008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.737.500 TL
2023 Model Peugeot e-2008
- Yeni E-2008 GT 115kW: 1.580.000 TL
2023 Model Peugeot 408
- Yeni 408 ALLURE 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.691.000 TL
- Yeni 408 GT 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.952.500 TL
2023 Model Peugeot 3008
Benzin
- 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.746.000 TL
Dizel
- 3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.799.500 TL
- 3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.879.000 TL
- 3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.146.000 TL
2023 Model Peugeot 508
- Yeni 508 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.770.000 TL
- Yeni 508 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.968.000 TL
2023 Model Peugeot 5008
- 5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.136.000 TL
- 5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.376.500 TL
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- 49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi
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