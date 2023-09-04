49 bin TL zam geldi! Peugeot Eylül ayı sıfır araç fiyatlarının listesini açıkladı: 2023 model Peugeot 208, 308, 2008, 408, 3008, 508, ve 5008 güncel fiyat listesi

Fransız otomotiv devi Peugeot'da Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. Rakipleri Eylül ayı fiyat listesinde tüm araç modellerinin fiyatlarını zamsız olarak Eylül ayına yansıtırken Peugeot sadece 308 modelinde 49 Bin TL'ye kadar zam yaptı. Aracın en baz paketi olan 308 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8'e ise 41 bin TL kadar fiyat artışına gidildi.