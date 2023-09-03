Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin ücretlerini güncelledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…

Renault'tan beklenen hamle geldi. Fransız otomotiv üreticisi Renault 2023 Eylül ayı yeni güncel fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde dolar kurunda yaşanan gerileme ve yeni ekonomi politikası fiyatlara etki etmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda dolar kuruna indeksli olarak fiyatlarda her ay artışa giden firma, bu at hiçbir modeline zam yapmadı.