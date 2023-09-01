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Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını belirledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını belirledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…

Renault 2023 model sıfır araç modellerinin merakla beklenen Eylül ayı fiyat listesini açıkladı. İşte model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos fiyat listesi

Renault'tan beklenen hamle geldi. Fransız otomotiv üreticisi Renault 2023 Eylül ayı yeni güncel fiyat listesini açıkladı. Ülkemizde dolar kurunda yaşanan gerileme ve yeni ekonomi politikası fiyatlara etki etmeye başladı. Geçtiğimiz aylarda dolar kuruna indeksli olarak fiyatlarda her ay artışa giden firma, bu at hiçbir modeline zam yapmadı.

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İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane E-Tech, Megane Sedan, Austral, Koleos fiyat listesi

RENAULT EYLÜL AYI 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN YENİ FİYAT LİSTESİ

2023 model Renault Clio;

Joy 1.0 SCe 65 bg: 826.900 TL

Joy 1.0 TCe 90 bg: 857.000 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 921.900 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg: 868.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 959.900 TL

Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg: 1.018.000 TL

2023 model Renault Taliant;

Joy 1.0 Sce 65 bg: 813.000 TL

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 913.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg: 961.000 TL

2023 model ZOE E-TECH;

Intense R135: 1.348.900 TL

2023 Model Captur;

Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.308.000 TL

Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg: 1.362.900 TL

R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg: 1.495.000 TL

2023 Model MEGANE E-TECH;

Techno EV60 220 hp: 1.499.000 TL

Iconic EV60 220 hp: 1.599.000 TL

2023 Model Megane Sedane;

Joy 1.3 TCe 140 bg: 1.089.000 TL

Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 1.164.000 TL

Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.179.000 TL

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.205.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.363.900 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.276.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.435.000 TL

2023 Model Austral;

techno mild hybrid 160 hp auto: 1.651.000 TL

techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto: 1.706.000 TL

techno esprit alpine E-tech full hybrid 200 hp: 1.926.000 TL

2023 Model Renault Koleos;

Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 1.965.000 TL

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