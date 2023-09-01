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Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyatları

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyatları

Dacia Eylül ayının girmesi ile birlikte fiyatlarını yeniledi ve listeyi resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi

Dacia Eylül ayı 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini yayınladı. Geçtiğimiz aylara kıyasla bu ay fiyat listesinde bir değişikliğe gitmeyen otomotiv devi, eski fiyatlardan araçlarını satmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan gevşeme ve yeni ekonomi politikalarının sıfır araç fiyatlarında oluşturduğu durgunluk Eylül ayı ile birlikte net bir şekilde görülüyor.

İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi

DACİA 2023 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ EYLÜL FİYAT LİSTESİ

2023 Model Sandero;

Essential Tce 90 bg CVT:890.000 TL

2023 Model Sandero Stepway;

Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL

Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL

Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL

Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL

2023 Model Duster;

Essential TCe 90 bg: 985.000 TL

Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL

Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL

Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL

Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL

Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL

Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL

Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL

2023 Model Spring;

Extreme Electric 65 bg: 969.000 TL

2023 Model Jogger;

Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL

Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL

Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL

Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL

Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL

Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL

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