Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Duster, Sandero Stepway, Spring, Jogger güncel fiyatları
Dacia Eylül ayının girmesi ile birlikte fiyatlarını yeniledi ve listeyi resmi internet sitesi üzerinden açıkladı. İşte 2023 Model Dacia Sandero, Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger yeni fiyat listesi
Dacia Eylül ayı 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini yayınladı. Geçtiğimiz aylara kıyasla bu ay fiyat listesinde bir değişikliğe gitmeyen otomotiv devi, eski fiyatlardan araçlarını satmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan gevşeme ve yeni ekonomi politikalarının sıfır araç fiyatlarında oluşturduğu durgunluk Eylül ayı ile birlikte net bir şekilde görülüyor.
2023 Model Sandero;
Essential Tce 90 bg CVT:890.000 TL
2023 Model Sandero Stepway;
Essential Stepway Tce 90 bg: 874.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg: 908.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT: 920.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT: 971.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT: 1.001.000 TL
2023 Model Duster;
Essential TCe 90 bg: 985.000 TL
Essential ECO-G 100 bg: 1.028.000 TL
Expression ECO- G 100 bg: 1.043.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x2: 1.082.000 TL
Essential TCe 150 bg EDC: 1.084.000 TL
Essential TCe 150 bg 4x4: 1.155.000 TL
Journey TCe 150 bg EDC: 1.176.000 TL
Essential Blue dCi 115 bg 4x4: 1.245.000 TL
Extreme TCe 150 bg EDC: 1.212.000 TL
2023 Model Spring;
Extreme Electric 65 bg: 969.000 TL
2023 Model Jogger;
Essential Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.034.000 TL
Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.048.000 TL
Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.054.000 TL
Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.069.000 TL
Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu: 1.105.000 TL
Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu: 1.120.000 TL
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