Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Duster, Sandero Stepway, Spring, Jogger güncel fiyatları

Dacia Eylül ayı 2023 model sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini yayınladı. Geçtiğimiz aylara kıyasla bu ay fiyat listesinde bir değişikliğe gitmeyen otomotiv devi, eski fiyatlardan araçlarını satmaya devam ediyor. Dolar kurunda yaşanan gevşeme ve yeni ekonomi politikalarının sıfır araç fiyatlarında oluşturduğu durgunluk Eylül ayı ile birlikte net bir şekilde görülüyor.