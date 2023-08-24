Fiyatı 129 bin TL artmıştı! Fiat Egea’nın yeni fiyatı için 2 hafta kaldı! İşte 2023 Egea’nın fiyat listesi

Fiat'ın en çok satan modeli 2023 Egea'nın Ağustos ayı fiyat listesi için son iki hafta kaldı. Geçtiğimiz aya kıyas ile Ağustos ayında aracın en baz paketi Easy 1.4 Fire 95 HP'ye 82 bin TL, en dolu paketi olan Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 129 bin TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Eylül ayının başında açıklanacak olan yeni fiyat listesinde ise firmanın fiyatlarda nasıl bir güncelleme yapacağı sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin en çok merak etti konuların başında yerini aldı. İşte 2023 model Fiat Egea'nın Ağustos ayı güncel fiyat listesi…