Fiyatı 129 bin TL artmıştı! Fiat Egea’nın yeni fiyatı için 2 hafta kaldı! 2023 Egea’nın fiyatı
2023 Model sıfır Fiat Egea’nın yeni fiyatlarının açıklanmasına 2 hafta kaldı. Eylül ayının başında güncellenmesi beklenen araca bu at en düşük 82 bin TL en yüksek 129 bin TL zam gelmişti. İşte günce sıfır Egea fiyat listesi…
Fiat'ın en çok satan modeli 2023 Egea'nın Ağustos ayı fiyat listesi için son iki hafta kaldı. Geçtiğimiz aya kıyas ile Ağustos ayında aracın en baz paketi Easy 1.4 Fire 95 HP'ye 82 bin TL, en dolu paketi olan Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 129 bin TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Eylül ayının başında açıklanacak olan yeni fiyat listesinde ise firmanın fiyatlarda nasıl bir güncelleme yapacağı sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin en çok merak etti konuların başında yerini aldı. İşte 2023 model Fiat Egea'nın Ağustos ayı güncel fiyat listesi…
2023 MODEL FİAT EGEA SEDAN AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Easy 1.4 Fire 95 HP 729.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 893.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.003.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.144.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 779.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 943.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 994.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.072.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.184.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 829.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 993.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.122.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.234.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA HATCHABCK AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 779.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP 947.900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.068.900 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.200.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 842.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 987.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.108.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.230.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 892.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.158.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.280.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.130.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.252.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.023.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.180.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.302.900 TL
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