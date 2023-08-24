Fiyatı 129 bin TL artmıştı! Fiat Egea’nın yeni fiyatı için 2 hafta kaldı! 2023 Egea’nın fiyat listesi
2023 Model sıfır Fiat Egea’nın yeni fiyatlarının açıklanmasına 2 hafta kaldı. Eylül ayının başında güncellenmesi beklenen araca bu at en düşük 82 bin TL en yüksek 129 bin TL zam gelmişti. İşte günce sıfır Egea fiyat listesi…
Fiat'ın en çok satan modeli 2023 Egea'nın Ağustos ayı fiyat listesi için son iki hafta kaldı. Geçtiğimiz aya kıyas ile Ağustos ayında aracın en baz paketi Easy 1.4 Fire 95 HP'ye 82 bin TL, en dolu paketi olan Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 129 bin TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Eylül ayının başında açıklanacak olan yeni fiyat listesinde ise firmanın fiyatlarda nasıl bir güncelleme yapacağı sıfır araç sahibi olmak isteyenlerin en çok merak etti konuların başında yerini aldı. İşte 2023 model Fiat Egea'nın Ağustos ayı güncel fiyat listesi…
2023 MODEL FİAT EGEA SEDAN AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Easy 1.4 Fire 95 HP 729.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 893.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.003.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.144.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 779.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 943.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 994.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.072.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.184.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 829.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 993.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.122.900 TL
Easy 1.4 Fire 95 HP 1.234.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA HATCHABCK AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 779.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Street 1.4 Fire 95 HP 802.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP 947.900 TL
Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.068.900 TL
Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.200.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 842.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 987.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.108.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.230.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 892.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.158.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.280.900 TL
2023 MODEL FİAT EGEA CROSS WAGON AĞUSTOS AYI GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.130.900 TL
Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.252.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.023.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.180.900 TL
Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.302.900 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR üzerinden 4.886 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! En az lise mezunu olma şartı aranıyor
- E-BEBEK HALKA ARZ NE ZAMAN? E-bebek halka arz hangi bankalarda, kaç lot verir?
- Çay makinesi 299 TL’ye düştü! ŞOK 26 Ağustos 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu! İşte ŞOK haftanın yıldızları
- Gelinim Mutfakta 25 Ağustos PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Emekliye % 43 oranla kök zam tablosu şekil aldı! 7.500 -8.000 TL maaş alana en düşük 10.000 TL yatacak! Seyyanen, enflasyon, intibak, ara zam…
- Vuslat Doğan Sabancı kimdir, kaç yaşında? Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı sağlık durumu nasıl, hayati tehlikesi var mı?
- BİM’e bu hafta 8 in TL’ye 50 inç TV ve akıllı telefon geliyor! BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunda ne var?
- Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon markaları ve fiyatları 2023...
- P1 KPSS NEDİR? KPSS P1-P2-P3 puanı ne anlama geliyor? Memur alan kurumlar...
- TARİH BELLİ OLDU! Müge Anlı ne zaman başlıyor? Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?
- ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 25 Ağustos 2023 bugün altın fiyatları düştü mü, ne kadar oldu? Gram, yarım, tam altın fiyat listesi...
- KPSS A grubu meslekleri neler? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye, hangi kurumlara girebilirim?