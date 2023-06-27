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Oto ekspertiz hizmetinde devrim niteliğinde bir yenilik: Termal kamera ile otoekspertiz

OTOMOBİL
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Oto ekspertiz hizmetinde devrim niteliğinde bir yenilik: Termal kamera ile otoekspertiz

Teknolojinin her alanda gelişmeye devam ettiği günümüzde elbette çağa ayak uydurması gerekenlerin başında sektöründe öncü firmalar yer alıyorlar. Oto Ekspertiz sektörünün mucidi Otorapor bizler için devrim niteliğinde bir yenilik ile göze çarpıyor; TERMAL KAMERA İLE OTOEKSPERTİZ!

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